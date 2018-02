El bitcoin se hunde y pierde los 8.500 dólares tras el registro de la sede de Coincheck en Japón

Todavía me acuerdo de cuando el bitcoin a primeros de año 2014 pasó de 1.100 $ a valer menos de 200$ (82% de caída!).



Y todos los "Enterados" echando espuma por la boca y diciendo que ya ha reventado la burbuja, que es el fin del bitcoin, etc. (Si no busquen la prensa y panfletos como "El Economista"



Y hoy en día se está utilizando como moneda de curso legal en Japón, Corea del Sur está siguiendo los mismos pasos, etc.



Los que entienden de esta tecnología y su potencial seguirán comprando bitcoins a precios bajos, igual que lo hicieron en el 2014. Y el resto a seguir echando espuma por la boca y a trabajar por 800 euros al mes.