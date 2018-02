La CNMV debate la regulación de las criptomonedas: "Estamos pensando si hacer más que advertencias"

Ladrones y estafadores para regalarselo al SANTADER



La JUR publica mañana la versión no confidencial del informe Deloitte del PopularLa Junta Única de Resolución (JUR) publicará mañana la versión no confidencial del esperado informe de valoración del Banco Popular, elaborado por la firma de auditoría Deloitte. Ese documento sirvió a la JUR para tomar la decisión de vender la entidad al Banco Santander por 1 euro el pasado 7 de junio, después de que el Banco Central Europeo lo declarase en quiebra.



El informe de Deloitte elaboró un rango de valoración del Banco Popular de -8.000 millones de euros en un escenario pesimista y de 1.500 millones de euros en otro optimista. En el escenario base, el valor del banco se situó en -2.000 millones.



Los accionistas y bonistas subordinados del Popular perdieron toda su inversión y muchos de ellos iniciaron acciones legales contra la JUR y reclamaban acceso a este documento. Pero la autoridad de resolución se había resistido desde el principio a publicar este informe, alegando que contenía información confidencial.



Las quejas de los inversores afectados hicieron que el Panel de Recurso de la JUR obligase al organismo a publicar una versión no confidencial del documento. Esto es, eliminando toda información sensible.