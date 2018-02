El bitcoin se desploma un 45% desde enero: las dudas sobre Bitfinex y tether lastran las criptodivisas

Tether podía funcionar si la compañía tether por cada moneda emitida hacía líquido (o cambiaba a dólares) los criptoactivos que recibía. Tether cobraba su comisión y punto.



Pero imaginen si quisieron especular y no vendieron los criptoactivos que recibían porque veían un mercado con tendencia siempre alcista. Por ejemplo recibían 1 btc a $18k y ellos emitían tether por 18k, no hubiera pasado nada si hubieran vendido el btc y guardado los $18k dólares para cuando los reclamen.... pero ... apuesto que no hicieron eso.