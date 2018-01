Corralito de criptodivisas en Japón tras el mayor hackeo desde Mt. Gox

Nueva jornada de emociones fuertes en las criptodivisas. Un corralito en un importante mercado de Japón, surgido por un nuevo robo masivo ha provocado una montaña rusa en las cotizaciones. Tras una mañana de desplome e incertidumbre, la confirmación del hackeo ha conseguido, paradójicamente, estabilizar el mercado de bitcoin.

La noticia saltaba a primera hora de la mañana. Coincheck, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Japón y una de las mayores de Asia, informaba en un primer momento de las restricciones de depósitos en la criptomoneda NEM, la décima en valor de mercado, sin ofrecer más información sobre los motivos o el origen del problema.

No había detalles y los mercados reaccionaban, con un nuevo hundimiento de bitcoin, que llegaba a perder hasta un 7%, aunque manteniendo la cota de los 10.000 dólares. En Japón (y en el mercado en general) todavía está muy reciente la quiebra Mt. Gox, que comenzó también con la suspensión de retirada de efectivo.

Poco después y en sucesivos mensajes publicados por la plataforma, Coincheck anunciaba la interrupción de las operaciones de compra y venta en NEM, así como las retiradas de fondos en esta criptomoneda, aunque minutos después extendía la suspensión a todos los reeembolsos y posteriormente a todas las operaciones con el resto de monedas virtuales, excepto bitcoin.

All withdrawals from the platform are currently restricted, including JPY. Thank you for your understanding. We are doing our utmost to resume normal operations as soon as possible. https://t.co/4OCB0LPDuz