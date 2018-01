Draghi intenta meter en vereda al euro: la moneda europea supera los 1,25 dólares

El presidente del BCE critica las intervenciones públicas de EEUU

El euro repunta con fuerza respecto al dólar durante la comparecencia del presidente del BCE, Mario Draghi, en rueda de prensa, tras la reunión mantenida hoy por el banco. Aunque el banquero ha mantenido su discurso, el mercado esperaba un mensaje menos duro para contener la evolución de la moneda europea. El euro sube alrededor de un 1% llegando a superar un los 1,25 dólares.

El mercado esperaba que Draghi utilizase esta reunión para lanzar un mensaje que tuviese como objetivo aplacar la fortaleza del euro, pero esto no ha sucedido.

El banquero no se ha salido del guion previsto. Se ha mostrado preocupado por el rápido aumento de la moneda, pero ha señalado que no es un objetivo de política monetaria. La divisa europea solo se ha relajado cuando Draghi ha señalado que el programa de compra de deuda "no terminará de forma abrupta".

Pero el mercado de divisas sigue muy nervioso a la espera de anticiparse al cambio de ciclo de los tipos de interés. El movimiento alcista de la divisa europea ha frenado las subidas del Ibex 35. La moneda europea lleva revalorización del 3% frente al dólar en lo que va de año, tras anotarse una subida anual del 14% en 2017.

Gráfico euro/dólar durante el discurso de Draghi. // Fuente: Bloomberg

En las últimas 48 horas, el euro lleva una fuerte apreciación ante las iniciativas proteccionistas que ha tomado EEUU. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha defendido que el país está cómodo con un dólar débil para favorecer el comercio. Los inversores interpretan las intenciones de la administración de Trump como una forma de guerra de divisas para mantener el dólar a la baja.

Sin entrar en mucho detalle, ha culpado de la subida a los comentarios públicos de la Administración Trump y la ruptura de un pacto para no controlar las divisas. "El uso del lenguaje a la hora de discutir las novedades en los mercados de divisas que no refleja los términos de referencia que hemos acordado", ha señalado.

Fue una referencia a una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrado en Washington en octubre en la que los países acordaron que "se abstendrían de llevar a cabo devaluaciones competitivas y (...) no tendrían como objetivo nuestros tipos de cambio por motivos de competitividad".

"Varios miembros (del consejo de gobierno) del BCE expresaron preocupación y esta preocupación era en un sentido más amplio que la simple tasa de cambio, era sobre el estatus global de las relaciones internacionales ahora mismo...", ha puntualizado Draghi.

"Si todo esto lleva a un endurecimiento no deseado de nuestra política monetaria (...) entonces simplemente tendremos que pensar en nuestra estrategia de política monetaria", ha selañado el presidente del BCE.

