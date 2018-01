El bitcoin pierde más de 1.500 dólares en hora y media: la criptodivisa cede los 12.000

JOEEER, SI ME HUBIESE AVISADO ALGUIEN, NO SE, ALGUN PERIODICUCHO DE PSEUDO ECONOMÍA QUE HUBIESE SACADO UNO O DOS ARTÍCULOS DIARIOS, ALGÚN FORERO SUPER SABIO COMO EL DEL COMENTARIO 1, JOEEER, ¡QUÉ PENA!, ¡CUÁNTO DINERO HE PERDIDO! ¿Y AHORA QUE HAGO? ¡QUÉ DESESPERADO QUE ESTOY! ¡UFFF! ¡SI ES QUE ME HE ARRUINADO OYES!