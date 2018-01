China quiere el desmantelamiento total del mercado de bitcoin dentro de sus fronteras

¿China declara la guerra al Bitcoin?. La sarta de payasadas y falsedades, una detras de la otra, que estan publicando los medios de desinformación al servicio de los banqueros globalistas (FED, BCE, etc,..) no tiene parangón. Será aún más divertido ver como el Bitcoin se traga toda la absoluta farsa que es el dolar, el euro y todas las monedas fiat QUE SI QUE NO ESTAN RESPALDADAS POR ABSOLUTAMENTE NADA. Se creen que la gente es tonta.



1- El Bitcoin no necesita estar respaldado por NIGUN gobierno ni institución alguna, que más les gustaria a esos banqueros.



2 - El Bitcoin no necesita tener regulación alguna (hablar d eregulación es un autentico chiste), por cuanto la cadena de nloques o Blockchain es el libro contable MAS TRASNPARENTE que existe, es inmutable e inviolable. Ya la gustaria al sistema farsa-financiero internacional poder ostentar tal transparencia.



3- El Bitcoin no se puede prohibir, a menos que desconectes todo internet a nivel mundial. Prohibe exchanges, saca leyes, haz lo que quieras, las trasnsacciones e intercambios P2P no hay gobierno que las pueda eliminar.



4 - El Bitcoin es la muerte que viene al chiringuito bancario farsante y ladron internacional, de los banqueros centrales, los gobiernos, y el fin a su manipulación de los mercados.



5- Cuanto más cacareen mozos de cuadra e ignorantes que el Bitcoin no vale nada y su valor es cero, más demostraran que no se estan enterando ni de lo que significa tecnoloficamente Blockchain, ni la Revolución que viene. Que sigan... que sigan haciendo el ridiculo, que va a ser muyyyyy divertido ver a todos estos jimmies Damon de turno ver como por una parte el tiempo les pone en su lugar, y por otra quedan como lo que son, unos ignorantes que hablan de lo que no saben.



P.D: Ni China va a prohibir el Bitcoin, ni Corea del Sur lo ha hecho. Lo que ha hecho el gobierno de Corea del Sur es cagarse pata abajo y recular de su anuncio, si pena de revuelta en las calles. No soy periodista, pero estoy mejor informado que toda esta sarta de mozos de cuadra que s ellaman peridistas economico y no pasan de chiste malo. Id despertando o el Bitcoin os dará la lección de vuestras vidas.