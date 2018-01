El bitcóin se prepara para expandirse en los mercados cotizados en 2018

Warren Buffett pensó que Amazon y Google no eran un buen negocio y nunca compró acciones de ninguna de las dos empresas. Él mismo dice que no invierte en aquello que no entiende y reconoce su error en no haber invertido en su momento en estos dos unicornios.



Modestamente pienso que en el caso de las criptodivisas también está realizando una valoración sin haber analizado suficientemente el alcance de la tecnología involucrada.