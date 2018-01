Corea del Sur hunde al bitcoin más de un 10% al anunciar que trabaja en un plan para prohibir las criptomonedas

Otra fake-news...



No, Corea del sur no va a prohibir las criptomonedas.



No, Corea del sur no va a prohibir los exchanges.



La noticia real es la siguiente, el ministro de justicia surcoreano ha dicho que están estudiando una propuesta para elaborar una normativa que, en caso de necesidad, permita al gobierno cerrar los exchanges surcoreanos que considere oportuno.



Ante ese comentario, el ministro surcoreano de Estrategia y Fianzas (equivalente al ministro de economía español) ha dicho que el gobierno NO van a realizar ningún tipo de actuación de ese tipo y que lo único que están realizando es una nueva normativa reguladora para evitar que algunos exchanges se utilicen con fines fraudulentos.



Podéis consultar la prensa surcoreana (en inglés) para leer la noticia real.



De todos modos ya sabemos que al economista le encanta crear FUD sobre las criptomonedas y en especial contra el bitcoin.