Corea del Sur abre una investigación al bitcoin y otras monedas digitales por su relación con el blanqueo de capitales

yo una pregunta que me suelo hacer contra los inversores de las criptomonedas, es sobre esta, "si decis que las criptomonedas, son un activo refugio o seguro, como habeis dicho en numerosas ocuasiones, porque cuando sale una noticia sobre hackeo, o sobre regulacion, o sobre estafas, cae este un 20% "



cuando salio la noticia de un hackeo a una intercambiadora y sobre la regulacion del bitcoin, cayo un 40%.



eso me hace que pensar 2 cosas, una es de que los inversores de bitcoin no son cualificados, y no saben lo que estan comprando, y otra es de que hay muuuchos bots-trading leyendo noticias y actuando a consecuencia como ocurre en la bolsa.



yo os lo digo muy en serio, es una practica que no aporta nada, se le llama, scalping de alta frecuencia, compran apalancados y venden al segundo, en un mercado regulado no pueden especular masivamente, en un mercado NO REGULADO, SI, su metodologia es como la de la ruleta, y utilizan el sistema de montecarlo en rachas.



yo se de programacion, y programar un bot que haga eso, te cuesta 1 o 2 meses desde 0,



los inversores tecnicos e intradia, no aportan valor alguno, yo solo aviso que cuando se llena algo de especuladores ....