Joshua Jones: "La fortaleza del euro está ralentizando las previsiones"

Joshua Jones es gestor del fondo 'Robeco BP Global Premium Equities'

Recién aterrizado desde la City londinense, el gestor de cartera y productos de la boutique de Robeco Boston Partners, Joshua Jones, reconoce que entre sus inversiones no tiene absolutamente nada de valores españoles, pero no es, ni mucho menos, porque esté preocupado y dé mayor importancia a la tensiones independentistas en Cataluña, sino simplemente por una cuestión de valoración.

¿Les preocupa en Londres la incertidumbre de Cataluña?

No tenemos ninguna inversión en España, pero no es por Cataluña, sino porque no somos capaces de encontrar nada interesante. El mercado bursátil tiende en ocasiones a ser un poco más sensible que el mercado de deuda, que suele reflejar mejor determinadas situaciones (o tensiones) y lo cierto es que, a día de hoy, se mantiene bastante calmado. Si estuviera de otra manera, más preocupado, entonces empezaría a estarlo también yo.

Pero, ¿por qué no encuentran nada en el mercado español?

No hay ninguna compañía que esté lo suficientemente barata.

¿Y en qué países encuentra títulos a precios razonables?

Diría que, en términos de bonos corporativos, principalmente en Reino Unido. En términos de renta variable, para ser sinceros, teníamos, por ejemplo, bastantes firmas francesas, sin embargo una vez que se produjeron las elecciones y regresó el optimismo decidimos deshacernos de muchas de ellas debido a la subida de las valoraciones.

¿Qué espera para los próximos meses después de un año alcista en las bolsas?

Hasta ahora hemos visto cómo determinadas compañías se encuentran en un buen momentum, después de haberlo hecho realmente bien durante 2017. Otras, como las denominadas acciones valor, se han comportado, en general, peor que la media del mercado, lo que significa que empiezan a resultar más interesantes. Estas últimas son algunas oportunidades del mercado que creo que lucen particularmente atractivas para este año.

¿Qué sectores le gustan más para este año?

Lo que la gente normalmente ha definido como acciones defensivas y seguras han entrado en un ciclo algo más arriesgado debido a unas valoraciones elevadas. Donde estamos encontrando valor en el mercado es en el sector financiero y asegurador, que sigue estando barato. Además, si los tipos de interés se mueven al alza, lo harán especialmente bien, más cuando su exposición es global. También nos gusta la tecnología, posicionándonos por medio de compañías como Microsoft, con beneficios crecientes y bajos multiplicadores de ganancias, a lo que se suma una importante generación de flujos de caja.

¿Considera que es un buen momento de posicionarse claramente en Europa?

Estamos algo preocupados al respecto. Cuando miras al mercado, lo que se está descontando en Europa es una clara mejora de beneficios a la que acompaña el crecimiento de la economía. La cuestión es que, en los últimos meses, esta revisión de las estimaciones ha empezado a ralentizarse y la razón para ello se encuentra en la fortaleza del euro, que tiene un fuerte impacto sobre la economía. De hecho, la divisa se ha fortalecido tanto que ha echado a un lado el crecimiento positivo de la economía y el de las compañías europeas.

¿Es algo sobre lo que los inversores deban estar preocupados?

Deben pensarlo, ya que si afecta a la revisión de las estimaciones de beneficios, también lo hace sobre las exportaciones

¿Por qué mercados apuesta para el año que viene?

Japón es un muy buen mercado, aunque no descartamos que pueda consolidar antes de seguir subiendo, generando un crecimiento muy positivo de ganancias a buenos múltiplos. Los mercados emergentes dependerán de lo que suceda en 2018 empezando por su sensibilidad con respecto a la política monetaria en EEUU, que si les afecta en alguna medida, será una buena oportunidad para aumentar exposición.

PUBLICIDAD