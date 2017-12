El euro quiere despedir el año en los 1,20 dólares y acumula una subida anual del 14%

durante meses estaba buscando una respuesta a la subida del euro/dolar, ya que segun la teoria deberia ser lo contrario, dado el caso de que era posible una manipulacion de la administracion de trump para fomentar las exportaciones propias, y aunque es muy probable que sea asi, tambien he de decir que tiene sentido que los inversores "huyan" del dolar, por la incertidumbre de la administracion trump.



pero como dice pamares, todo tiende a compensarse, y si el euro dolar pasa a estar 1.30 - 1.40 frenando exportaciones europeas, llegara momentos en los que pasara a estar 1.10-1.20 incentivando dichas exportaciones.



asi que un consejo grande, no os fijeis en las divisas a la hora de comprar los activos de calidad. solo verlo como una oportunidad y cuando este a precio justo o mejor, comprar.



lo que deben aprovechar las empresas europeas, es en fusionarse para que no se las compren los chinos y americanos, y cuando el euro este a 1.35 o asi, las que tengan caja neta, pueden ir soltando artilleria para comprar activos en otros paises a precio de saldo.