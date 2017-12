Mohamed A. El-Erian: "Ha llegado el momento de la verdad para el bitcoin"

Vamos a ver, salen cada 2 por 3 noticias de bitcoin, y yo lo que busco son noticias sobre empresas, quereis para ya ?? cada dia son 2 noticias de bitcoin.....



bitcoin seguir vivo, porque a la gente aun le interesa que siga vivo, no ha habido ninguna crisis ni un sintoma de recesion alguno, no hay nada que alerte de nada, no va a pasar nada al bitcoin.



cuando el año pasado hubo el problema de china y la incertidumbre, que luego no paso nada, el bitcoin cayo desde los 1.000 euros a los 100, de golpe y no paso nada.



asi que hasta que no pase algo de verdad, no se vera de que esta hecho el bitcoin. punto.



si pasa una crisis financiera y el bitcoin aun sigue vivo, ya podeis hablar de el todo el santo dia, mientras tanto ser serios y centraros en economia de verdad..., o me voy a pasar a expasion.