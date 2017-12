El bitcoin intenta recuperarse de la peor semana que ha vivido desde 2013

Lo de deflacionario por ejemplo... Me podrías explicar qué tiene de deflacionario algo que sube de precio sin parar? Porque crees que puedes comprar más cosas con tu bitcoin?



A largo plazo, si el bitcoin sustituyera a la divisa actual, se equipararían en valor en su conjunto. No sería más o menos deflacionario. La gente compraría y los precios de las cosas subirían o bajarían según fuera la Economía, no según vaya el bitcoin. Y la Deuda también se puede emitir con bitcoin, por qué no. En lugar de meter más papel moneda, emites deuda a cuenta de subir el precio del bitcoin pudiendo pagar a más funcionarios y todo lo demás. Por lo que la burbuja sería igual. Y qué van a hacer los listos del Universo, inventar otra moneda y empezar de nuevo? Lo importante no es la moneda. Es el control presupuestario, fiscal etc. Que de bitcoin los modernos saben mucho pero de lo importante pasan y buscan la solución fácil sin analizar un poco siquiera. O lo ven subir y ya creen que es la panacea porque diga uno que se comerá su miembro si no llega al millón... Cuanto más suba, más problemas.