De bitcoin a ethereum: criptodivisas, de la genialidad a la mayor 'burbuja' de la historia

El mercado .com tambien era una burbuja en 2001 y bien que se pudo comprar titulos como amazon.com a una fraccion de lo que valen hoy en dia, incluso si hubieras comprado en el pico.



El bitcoin y las criptos han llegado para quedarse, y el que no invierta aqui es que es memo. Solo hay que saber separar el grano de la paja. En 2030 volvemos a hablar, a ver cuanto me pagas por cada bitcoin.