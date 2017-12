Coinbase, una de las mayores plataformas de bitcoin, suspende las operaciones temporalmente

las acciones se suspende cuando hay mucha caida o subida, las dos cosas.



el bitcoin NO es una accion



Que yo sepa, las divisas no son suspendidas cuando hay movimiento....



porque suspenden la cotizacion cuando cae, pero cuando sube no?



solo con esas preguntas es para haceros pensar un poquito de como se manejan ellos.



tened cuidado que quienes estan detras de estas plataformas, no sabeis ni como se llaman.