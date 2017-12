La fiebre del bitcoin impulsa a otras criptodivisas como ether, ripple, litecoin, NEM o zcash

La valoración de las monedas "virtuales" no creo que tengan ninguna base real, solo se alimentan de expectativas de algo que no se que es.



La tecnología de blockchain es una gran idea, estoy viendo donde sacarle más jugo. Me falta algo para ver negocio real. Yo me dedico a invertir en empresas en expansión y lo que más entiendo es la tecnología de datos.



En nuestro MAB hay varias que veo con futuro, pero ojo que patacazos me meto tanto en empresas, mabs y nasdaq. Para los que quieran del mab yo me encantan lleidanet y agile content, (que ademas conozco a los creadores), catenon y facephi a pesar de las travesuras.