UBS, sobre el bitcoin: "Advertimos contra este producto, no es ni valioso ni sostenible"

El bitcoin ha perdido los 19.000 dólares en la sesión presente

Foto de Dreamstime

El banco suizo UBS, considerado el mayor gestor de activos del mundo, ha decidido no recomendar a sus clientes inversiones en bitcoin por su inestabilidad y otros tipos de desventajas, según ha comentado el presidente de la entidad, Axel Weber.

El bitcoin registra en la sesión presente leves caídas, que se suman a las que sufrió en la parte final de la jornada de ayer. Así y tras haber estado cerca de tocar los 20.000 dólares, hoy el bitcoin cae por debajo de los 19.000 dólares la unidad.

"Hemos decidido que no recomendamos bitcoins como una inversión para nuestros clientes. Como banco, advertimos contra este producto porque no lo consideramos valioso ni sostenible", indicó el ejecutivo en una entrevista que publica hoy el diario helvético NZZ am Sonntag.

Ninguna regulación

La falta de regulación de la criptomoneda es un problema fundamental que observa Weber, al recordar que los inversores minoristas son advertidos, por ejemplo por un fondo de cobertura, del riesgo de perder sus activos, lo que no sucede cuando se compran bitcoins.

Si tal regulación existiese, considera el responsable de UBS, contribuiría a poner orden en los incontrolados aumentos de precio de la moneda virtual.

En su opinión, agregó, el bitcoin no es dinero porque no reúne sus cualidades y una desventaja adicional es que el número de monedas emitidas es limitado.

Sin embargo, Weber reconoció que en lo que sí ve es "un gran potencial" es en la tecnología en la que se basa el bitcoin, que es la llamada cadena de bloques o blockchain.

En comentarios sobre la política monetaria, Weber consideró probable que el Banco Central Europeo (BCE) empiece a subir muy lentamente los tipos de interés a partir de finales de 2018, quizás ?elevando las tasas de interés del -0,45 % al 0 % o ligeramente por encima del 0 %?.

Agregó que en todo caso espera que el presidente del BCE, Mario Draghi, ?vuelva a colocar las tasas de interés en terreno positivo? antes de que expire su actual mandato, en octubre de 2019.

Sobre las consecuencias para Europa y Suiza, en particular, de la reforma fiscal que rebaja de forma importante los impuestos de las corporaciones en Estados Unidos, el presidente del UBS dijo que esto diluye uno de los mayores incentivos que había llevado a algunas compañías de este país a declarar sus beneficios fuera de él.

Reconoció que el recorte de impuestos impulsado por la Administración de Donald Trump "genera presión para que los demás encuentren maneras de seguir siendo atractivos".

"Tanto Suiza como Europa tendrán que preocuparse si quieren mantener sus ingresos fiscales", reconoció.

PUBLICIDAD