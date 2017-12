"Existe una probabilidad nada despreciable de que lleguemos a ver un patrón bitcoin"

En lugar de ensalzar la estupidez de éste señor al comparar las bondades del Oro con las del Bitcoin me voy a remitir a un par (por no enumerarlos uno por uno, que vaya tela de artículo) de sus argumentos, que mas bien parecen sacados de una tertulia de bar de pueblo que de un... ¿periódico serio?



1º "Se mantiene su valor por la confianza de los agentes en sus propiedades como buen dinero que comentaba anteriormente, es decir, la escasez, durabilidad, transportabilidad, etc..."



Respuesta: Su valor no se mantiene, de hecho es extremadamente volátil, es un producto puramente especulativo, sin ningún valor tangible. Lo único reseñable del Bitcoin es la tecnología que lo sustenta, que es la cadena de bloques.



Además de la ducti... Ah! que no es dúctil perdón.



2º "Los Estados no han sido capaces de parar las drogas. Me cuesta mucho creer que sean capaces de parar datos transferidos de ordenador a ordenador, aunque no niego que pueda haber alguna manera que se me escape."



Respuesta: ¿Está usted señor mío comparando una criptodivisa con las drogas? ¡J*der que argumentazo!



Las drogas no se erradican porque la codicia humana no tiene escrúpulos ni moral, siempre hay alguien a quién untar en fronteras, aduanas, controles... siempre hay alguien que quiere hacerse rico en cuatro días.



Pero no se equivoque señor, si se quiere detener el tráfico de drogas, prostitución etc, no hay más que legalizarlos y legislar sobre ello, entonces todo el tráfico se acabaría.



Y para terminar (y perdón por el ladrillo) eso pasará con Bitcoin y demás criptodivisas, legislarán y se les acabará el chollo, porque no os olvidéis nunca que ni los bancos centrales ni los gobiernos (sus lacayos) permitirán jamás que hagáis transacciones sin saber en que os gastáis la pasta y sin pasar por caja a modo de comisiones.



Y eso ha sido sólo por coger dos ejemplos, que se puede seguir por donde se quiera, que hay tonterías para rato.



Vaya porquería de artículo sin bases ni fundamentos.