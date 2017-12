Si el bitcoin se impone como medio de pago, su precio se disparará hasta los 257.000 dólares

ha .. ber...todos los filósofos advenidos en sabios en este foro...



sabran que un país que resulte rico tendrá AGUA...AGUA, GAS,,,,PETROLEO....LOS PROXIMOS AÑOS,,,,,...Y SERÁ -----SOBERANO....entonces estos españoles doctorados en los medios de desinformación...de turno...no entienden...



no saben no sabran...



QUE EL AGUA ES EL MEDIO POR LO QUE LOS SERES HABLAN, DISCREPAN,OPINAN...



SEÑORITAS ESTÁN ANOTICIADAS...



PAYASOS...



SI EN ESTA TIERRA NO LLUEVE .....VOSOTROS LA TENEIS CHUNGA...ADENTRO...