El bitcoin se dispara un 12% y consigue superar los 13.000 dólares

¿Cómo saben que es burbuja? Si no saben calcular spodríamos hablar de un primer equilibrio.u precio, entonces, ¿cómo saben que está inflado? ¿Saben cuales son sus fundamentos? ¿Es posible calcularlo? pues no. Burbuja no es, tiene correcciones y un mundo de usuarios y dinero por cautivar.



Subirá hasta su pleno uso (años), luego intentar un primer equilibrio.



El riesgo está por su prohibición por evasión o técnico por reemplazo por criptodivisa sustituta mejor tecnológicamente.