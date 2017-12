Jean Tirole, Nobel de Economía: "El bitcoin es una pura burbuja; sin confianza su precio será cero"

Yo lo que creo es el que premio nobel de economía tiene valor nulo. Ademas debería de suprimirse ya que no aporta nada a la sociedad a tenor de las declaraciones de este señor así como declaraciones similares de otros galardonados.



El dinero no tiene valor por si mismo o valor intrínseco, vale porque la sociedad en su conjunto decide darle valor. La sociedad (todavía una minoría, pero cada vez con mas adeptos) esta decidiendo que el bitcoin tiene valor, y mucho, dadas sus propiedades, indudablemente mejores que las monedas existentes: basado en reglas matemáticas, se sabe exactamente cuantos hay en circulación, no se puede crear a discreción de unos iluminados que juegan a ser Dios, no tiene fronteras, es fácil de transmitir, no hay intermediarios, etc, etc, etc,.



Es mas, vamos a ver una transferencia de riqueza al bitcoin sin precedentes.