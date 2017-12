Guillaume Menuet: "Estructuralmente, el euro es fuerte y debería apreciarse hasta 1,25 dólares"

Guillaume Menuet, Economista jefe para Europa de Citigroup.

Crecimiento del PIB, alzas para el euro, pocos riesgos a la baja... El optimismo ha hecho acto de presencia en las previsiones de Citigroup para Europa y el economista jefe de la entidad en la zona, Guillaume Menuet, se ha convertido en un férreo defensor de esta corriente.

El proceso catalán, ¿puede pasar factura al crecimiento de la UE?

No. No tendrá consecuencias en las proyecciones de crecimiento de la zona euro. Primero porque representa un pequeño porcentaje como parte del PIB de España, pero sobre todo por el ritmo de crecimiento que hay actualmente en la zona euro. Si lo de Cataluña no estuviera pasando, ¿cuál sería la trayectoria de la economía española? Probablemente no fuera muy diferente. Por el momento solo podemos decir que el proceso independentista está causando más cautela a la hora de tomar decisiones de inversión y puede hacer que caiga el optimismo sobre las previsiones de desempleo en Cataluña, pero poco más. Importa, pero importaría más si se diera en un contexto de desaceleración significativa en España.

Entonces... ¿Dónde cree usted que estarán los riesgos económicos de la UE en los próximos meses?

Creo que el mayor riesgo está en un consenso demasiado bajo. Quiero decir, el riesgo es que la gente es demasiado pesimista sobre las previsiones de crecimiento. Las cosas van bien ahora y de cara a 2018 van a seguir yendo bien. La gente siempre está poniendo en precio los riesgos de una bajada en las estimaciones materializándose y dándoles demasiada importancia a este tipo de cosas, pero cuando ocurre ¿cuánto tiempo dura dicho evento? Mira lo que ocurrió con la Crisis de Crimea de 2014. Cundió el pesimismo, pero una vez que la gente empezó a ajustar un equilibrio vimos como la confluencia de dinero barato unido al repunte en la demanda interna impulsaron el ciclo económico de nuevo.

¿Y en materia política?

De cara a 2018 se puede destacar a Italia, porque sabemos que habrá elecciones, pero poco más. El BCE va a seguir con su política monetaria expansiva aunque la reduzca mínimamente. El euro va a tender a estar más débil de lo que solía, y los precios del petróleo se van a quedar en el mismo rango. Así que es muy difícil identificar riesgos políticos frente a la cantidad de riesgos positivos que hay, como los gobiernos haciendo reformas o la reducida inflación. Podemos tener muchos más años de fortaleza.

¿Ve al euro más débil ahora que dentro de un año?

No, rotundamente no. Creemos que en el primer trimestre de 2018 habrá una revisión de precios. El euro/dólar quizás tienda a caer un poquito más a principio de año pero después de eso, para el resto del año y en 2019, esta tendencia cambiará porque el euro es estructuralmente una divisa fuerte y debería apreciarse otra vez hasta los 1,25 dólares. A partir de la segunda mitad del año volverá a ganar más fortaleza con el BCE a las puertas de dar el siguiente paso en política monetaria. Ahí es cuando el euro se rebalanceará al alza frente al dólar.

El comportamiento del euro ¿pasará factura a las firmas europeas?

No creemos que el sector empresarial se vea afectado. Hace falta una variación de, al menos, un 5% en un cruce ponderado del euro para que tenga un mínimo impacto en el crecimiento. No sé cuál es la sensibilidad en las compañías al euro. Algunos dicen que una divisa fuerte es un problema, pero las empresas más domésticas no piensan igual. Lo que sí es cierto es que las firmas que importan productos extranjeros verán sus márgenes en peligro si hay una fortaleza del euro porque tus costes de importación se van a elevar. Pero en general, el movimiento del euro generará ganadores y perdedores.

¿Dónde ve más potencial de crecimiento en Europa?

Veo un impacto al alza significativo en el crecimiento del PIB de la zona euro como consecuencia de las reformas. En términos particulares veo a Alemania un candidato a sufrir una ralentización en su crecimiento mientras que Francia es uno de los países donde el crecimiento se puede ver acelerado con las reformas que está poniendo en marcha el nuevo Gobierno que tiene. Quizás Italia es otro país donde pueda haber reformas tras las elecciones. Porque si haces reformas estructurales no tienes que hacer una consolidación presupuestaria del mismo calado. Quizás España también entre en esta lista si el Gobierno se centra más en reformas estructurales, algo que no creo.

¿Está cara la renta fija?

Sí, absolutamente. Para 2019 la rentabilidad media del bono alemán a 10 años rondará el 1,2%. Comparado con la que ofrece este año hay mucha diferencia. Así que tendremos un marcado movimiento hacia arriba entre 2017 y 2019. A corto plazo no creemos que haya un movimiento al alza repentino. La seguridad que se busca en la renta fija es muy cara por la inflación que es extremadamente baja. Es difícil de creer que vamos a volver a ver nuevos mínimos a sabiendas de que el próximo movimiento del BCE será un alza de tipos y teniendo como se tiene puesta la mente en un repunte de la inflación.

