La libra sube con fuerza ante un posible acuerdo entre Reino Unido y UE por la factura del Brexit

La libra ha pasado de ceder terreno frente al euro a subir un 1%

La libra sube con fuerza ante el euro después de que el diario británico The Telegraph haya asegurado que existe acuerdo sobre la factura que tendrá que pagar el Reino Unido a la Unión Europea una vez que se ejecute el Brexit.

La divisa británica subió un 1% hasta los 1,1302 euros, frente a las caídas que estaba sufriendo antes de conocerse esta noticia, pese a que volvió a perder valor horas después. La libra se movía en los 1,114 euros, parte baja del rango en el que se está moviendo la divisa en las últimas semanas.

Según publica el diario británico, los negociadores de las islas y de la Unión Europea podrían haber llegado a un acuerdo sobre el llamado 'proyecto de ley del Brexit', abriendo la puerta a un posible avance en las conversaciones de diciembre. Sin embargo, las cifras aportadas por las fuentes varían en unos cuantos miles de millones.

Unos 67.000 millones de euros

Fuentes de ambos lados han confirmado a este diario que se ha llegado a un principio de acuerdo para que el Reino Unido salde su deuda con la UE: la factura será de 60.000 millones de libras (67.500 millones de euros). Este dato sale a la luz antes de la reunión crucial del próximo lunes entre Theresa May y Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea.

Dos fuentes han confirmado que los términos se acordaron en una reunión en Bruselas a finales de la semana pasada, tras intensas discusiones dirigidas por Oliver Robbins, el principal negociador británico para el Brexit.

No obstante, desde el diario Financial Times, se asegura que la cifra final caerá hasta los 45.000 millones de euros, una vez que se contabilicen algunas deducciones. "Han prometido cubrir toda la factura, no nos importa lo que han estimado", asegura un diplomático de la UE al FT.

Aún así, ambas partes han reconocido que no se producirá un acuerdo definitivo hasta la semana que viene. Además, el Reino Unido está intentando esquivar un pago que consideran sobredimensionado a través de un sistema para calcular de forma anual los pagos, teniendo en cuenta las deducciones que se pueden aplicar.

Una factura que 'baila'

Según reveló el periódico económico Financial Times (FT), la factura que el Reino Unido debería pagar por su salida de la Unión Europea (UE) podría ascender hasta 100.000 millones de euros, más de lo previsto en principio. Pero a esta cifra se le podrían restar una serie de deducciones que dejarían la cifra final en casi la mitad.

Hasta ahora se hablaba de que la factura del "divorcio" británico estaría en torno a 60.000 millones de euros, pero, según, varios países europeos habían endurecido su posición.

El aumento de la factura respondía a exigencias más estrictas de Francia y Alemania, y tiene como objetivo hacer aportes para el sector agrícola tras el Brexit, así como pagos para cubrir gastos administrativos comunitarios en 2019 y 2020, añade el diario.

No obstante, si las informaciones de The Telegraph se confirman, los 60.000 millones de libras estarían mucho más cerca de las cifras que se habían calculado en primera instancia.

