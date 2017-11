¿Son bitcoin y ether el futuro? Los 'señores del dinero' no se aclaran

La idea del bitcoin y de las criptomonedas es la de poder hacer pagos online o físicos en todas partes del mundo. Transferencias sin intermediarios, etc etc etc...



Que esta ocurriendo de todo esto ahora mismo??? Pues casi nada. El bitcoin esta siendo utilizado únicamente como un elemento especulativo y de refugio tipo como el oro. Nada útil para la economía. Esta no era la idea original con la que nació.



No dudo que en el futuro usaremos criptomonedas, pero no creo que sea el bitcoin. Una moneda global limitada en número que no tiene en cuenta ni la inflación mundial ni su crecimiento económico. Puede ser un refugio artificial pero no un método de pago habitual.



Yo preferiría tener un eurocoin que guardase relación con la economia europea. Eso sí, con reglas claras y automáticas para su creación. Que no se puedan crear muchas artificialmente ni limitarlas del mismo modo. Una moneda que siguiese los principios económicos más básicos. Igual es pedir demasiado en un mundo de ladrones de guante blanco.