El mayor peligro para la bolsa es el euro

El euro cuenta con el crecimiento económico en el Viejo Continente para seguir subiendo

Los expertos creen que el incremento de los tipos por parte de la Fed no impactará en el tipo de cambio



La 'moneda común' amenaza el 'rally' de Navidad en el Viejo Continente por la renovada fortaleza mostrada en su cruce con el 'billete verde'. El viernes, batió la resistencia de los 1,186 dólares y ya apunta a objetivos como los 1,21 y los 1,23, hasta el punto de que podría continuar hasta los 1,32 dólares si los superara, lastrando el futuro beneficio de las cotizadas europeas

La cotización del cruce del euro con el dólar es uno de los factores que ha contribuido especialmente a los erráticos movimientos de la bolsa europea durante los últimos meses y que ahora amenaza el rally de Navidad. El camino de la divisa europea a lo largo de 2017 se puede resumir en tres tramos: uno inicial, desde que empezó el ejercicio en los 1,051 dólares, hasta la segunda vuelta de las elecciones en Francia, el 7 de mayo, cuando cotizaba en 1,09 dólares; un segundo tramo, de fuertes subidas, desde las elecciones hasta el 8 de septiembre, cuando la divisa tocó máximos del año por encima de los 1,20 dólares; y un tercer tramo, desde entonces, hasta ahora, en el que el euro vuelve a atacar máximos del año tras perder fuelle durante semanas.

De forma general, el EuroStoxx 50 ha tenido una correlación inversa con el cruce: es cierto que el primer periodo, en el que el euro repuntó un 4,6 por ciento, el índice subió un 11,2 por ciento; sin embargo, una vez empezó el acelerón alcista del euro, empezaron los problemas para los alcistas en bolsa europea: el índice sufrió descensos del 5,8 por ciento en esos 4 meses, y sólo empezó a recuperarse cuando la divisa moderó los ánimos alcistas, y empezó a caer desde máximos del año, a principios de septiembre -ver gráfico-. Así, los inversores en bolsa deben tener un ojo puesto en el comportamiento de la divisa, y más teniendo en cuenta que, según muchos expertos, el euro seguirá subiendo frente al dólar.

Por técnico, por ejemplo, no se puede descartar ver subidas importantes en el cruce, incluso hasta los 1,32 dólares. Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, destaca cómo "tras alcanzar la zona de soporte en los 1,155 dólares por euro, consiguió batir primero la resistencia de los 1,17 dólares, con lo que fijó el suelo de la corrección de los últimos meses en los 1,155, y, al cierre de este viernes, confirmó el escenario de reanudación alcista al superar el par la siguiente resistencia, que se encontraba en los 1,186 dólares". Ahora, "el euro buscará primeros objetivos en los 1,21 dólares y, después, hasta el entorno de los 1,23", destaca Cabrero, quien considera, además, que "la tendencia alcista que surgió tras superarse los 1,07 tiene su meta final en los 1,32".

El euro fuerte merma los beneficios

La correlación de las bolsa con la divisa europea se explica por el impacto que tiene un euro demasiado alto en los beneficios de las empresas del Viejo Continente. Los beneficios por exportar son menores cuanto más sube la divisa, algo que explica el equipo de analistas de Monex Europe, destacando que "a corto plazo hay una relación negativa entre la divisa y el EuroStoxx. Las multinacionales que conforman este selectivo reciben una gran parte de sus ingresos del extranjero". Citi también explica cómo "las mejoras en las estimaciones de beneficio para este año que se vieron al inicio del ejercicio han sido reemplazadas por deterioro en las previsiones tras las elecciones presidenciales en Francia". En concreto, para el consenso de mercado recogido por FactSet, las previsiones de beneficio para el trienio 2017-2019 de todo el EuroStoxx 50 se han reducido en un 1 por ciento desde las elecciones hasta ahora. Para los siguientes 6 a 12 meses, el banco estadounidense espera que "las revisiones se mantengan razonablemente estables, a menos que se produzca un nuevo repunte del euro".

¿Seguirá subiendo?

Este repunte, sin embargo, podría producirse, y no sólo se tiene en cuenta por el análisis técnico: Luca Paolini, estratega jefe de Pictet AM, explica cómo "el dólar puede poner fin a su tendencia alcista de los últimos cinco años. Aunque es posible un rally de la divisa estadounidense a corto plazo, es previsible que entre en tendencia bajista. El euro cuenta con el crecimiento económico en Europa para seguir subiendo, y no es previsible que la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal vaya a tener impacto significativo en el tipo de cambio".

Monex Europe, por su parte, considera que, según modelos de valoración a largo plazo, "las estimaciones apuntan a que el valor justo del cruce está entre los 1,30 y los 1,35 dólares. Toda vez que la divisa se mueva por encima de este rango podría empezar a dañar a la economía de la eurozona. En ese caso, la economía dependería de la demanda doméstica, que puede, o no, ser suficiente para sostener el crecimiento". La casa de análisis considera que "las empresas del EuroStoxx 50 que exportan verían sus ingresos amenazados por esta situación. Por contra, aquellas cuyos mercados más importantes estén dentro de la eurozona podrían beneficiarse, ya que un euro más fuerte aumentará el poder adquisitivo de sus clientes, además de que esto hará que los productos que se importen, de competidores extranjeros, pasen a ser más caros". Ahora bien, la firma no espera este escenario en el medio plazo, ya que estima que el euro "acabe el año 2017 en el entorno de los 1,20 dólares, y cerca de los 1,25 dólares a finales de 2018".

Víctor Alvargonzález también coincide en el daño que haría el euro por encima de los 1,3 dólares a la economía de la eurozona, explicando que "el Banco Central Europeo se pone nervioso a partir de los 1,2 dólares, y muy nervioso a partir de los 1,3, ya que tiene calculado el impacto por el crecimiento, que sería fuerte a partir de esos niveles". Eso sí, el experto de momento es cauto con la subida del euro, y considera que "por ahora va a seguir moviéndose en un canal entre los 1,15 y los 1,2 dólares, aunque tratar de dar previsiones de niveles concretos para las divisas es una tarea muy complicada".

