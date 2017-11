si quieren evitar la inflaccion, abrir una cuenta en un banco en dolares (que se puede) y pasar tu dinero a dolares y punto, salvas la hiperinflaccion.



lo demas no es mas que propaganda, para invertir en algo aue no se sabe lo que puede pasar en una crisis. si os quereis arriesgar alla vosotros, todos los de criptomonedas pueden pasar dos cosas con la proxima crisis, haceros ricos con los bitcoin, o perder todo el dinero.



vosotros arriesgais, yo no me la juego en la ruleta, quereis jugarla asi, ir a las vegas y apostar al negro o al rojo, si ganais, os doblais, si perdeis no.



es lo basicamente lo mismo.