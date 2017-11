Un fallo en una gran cartera de ethereum 'atrapa' 280 millones de dólares en ethers

Hacia tiempo que no veía una noticia tan manipulada y me da una idea de quien maneja el periódico.



Hacen incapie en un pequeño incidente en el que durante unas horas la gente no ha podido tocar su dinero, por lo que nadie ha perdido absolutamente nada y es que el mercado de la criptodivisa es el mas seguro y transparente hasta la fecha en el mundo.



En lugar de hablar de las mejoras a nivel tecnológico y social que ya están aportando esta nueva forma de comerciar se dedican a buscar algún hecho pernicioso para desacreditarlas. Y es que a dia de hoy esta en máximos históricos no por casualidad sino porque la gente esta viendo la enorme oportunidad que representa.



Desde aquí mi mas sincero deseo a las personas que no están familiarizadas en este nuevo modelo económico de orden mundial a que echen un vistazo, tengan un criterio propio y entiendan las ventajas y la magnitud global de este avance.



La clave de todo esta en la descnetralizacion y la no existencia de un jefe supremo que dicte las reglas del juego sino que atraves del consenso se llega a los acuerdos.



Buen dia a todos.