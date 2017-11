El gran capital se mantiene alejado del auge de los bitcoins

Por favor! criminalizar las criptodivisas es un insulto a la inteligencia! O acaso como se compran las drogas, armas, sobornos, etc? Lo hacen con monedas de curso legal como dolares o euros.



Al menos los traficantes del pueblo de al lado que yo sepa no usan bitcoins precisamente para hacer trapicheos.



Por favor, srs de las corporaciones, las criptodivisas son el futuro de las transacciones honestas, ya que si bien el uso puede ser privado..NADIE PUEDE LIMAR LOS BORDES DE LAS MONEDAS, NI ALEARLAS CON METALES BARATOS, Y SE SABE EN TODO MOMENTO EL CAPITAL CIRCULANTE. Y desde luego, quien compra con bitcoins, queda registrado para siempre en la cadena de bloques..hasta la eternidad, segun tengo entendido y no me hagan mucho caso.