El lobo de Wall Street dice que las ICO, el lado más peligroso de las monedas digitales, son "la mayor estafa"

Hablando de estafas



El Doctor Montoro asegura, que si te caes al suelo y te rompes una pierna sólo decrecerá la actividad de la pierna.



Segun el si cae cataluña, a España no le afecta.



Pues, cuando me rompo una pìerna, que es el 20% de mi PIB, me tengo que coger la baja laboral, mi PIB cae mientras no esté recuperado.