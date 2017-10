El bitcoin sigue disparado y supera por primera vez los 6.000 dólares

A ver a todos los IGNORANTES....



El BITCOIN, no tiene..... repito no tiene entidad financiera alguna que lo respalde, o sea es una y auténtica estafa, una nube etérea, que en su día estallará.



El BITCOIN, ha tenido tanta acogida, primero porque hay mucho idiota, que....compran sellos, compran bonos de Rumasa.... compran BITCOINS..etc.



El BITCOIN, está siendo utilizado por los narcotraficantes, venta de armas, tramas de prostitución, etc... que les ha venido de perlas debido al control de las divisas por los Bancos centrales, y por las Agencias Tributarias de los distintos países, el BITCOIN, al ser una criptodivisa para idiotas, pues de paso lo utilizan aquellos con manejo de dinero NEGRO, que no pueden debido a los controles, hacerlo con dólares, o Euros.



El BITCOÍN, en el momento que se cree un pequeño control sobre el mismo, hará huir a todos los sinvergüenzas que lo están utilizando para sus sucios negocios, y el mismo...el BITCOIN, se desinflará como un suflé....Y LOS TONTOS SALDRÁN OTRA VEZ QUEJÁNDOSE QUE LES HAN ESTAFADO...Y QUE LA CULPA LA TIENE EL BANCO ESPAÑA.