¿Es el bitcoin un fraude? Los grandes bancos comienzan a 'hincar' la rodilla

Hace unos meses dije aquí que bitcoin llegaría a los 13.000 dólares a finales de 2018. Algunos se reían. Por lo que parece, hasta con lo positivo que yo soy en cuanto al precio de bitcoin, parece que será bastante antes. Morgan Stanley está estudiando como poder ofrecer criptomonedas a sus clientes que las demandan, están apareciendo fondos de inversión especializados en criptomonedas y lo que más me ha sorprendido es que hoy he estado en las oficinas centrales de BlackRock en Londres (soy estudiante de segundo de carrera aquí) y en dicha charla la palabra blockchain ha sido nombrada varias veces. Quien no se haya dado cuenta de que las criptomonedas son el futuro y que las grandes entidades financieras cada vez están más interesadas, las criptomendas han llegado para quedarse. En cuanto los peces gordos entren en el mercado, bitcoin se irá a las 5 cifras.



Al 12, si claro que lo eres. Tienes razón en cuanto a que el gobierno podría prohibir los brokers que actualmente existen que ofrecen un mercado de fiat a bitcoin. Sin embargo, ya existen y se están desarrollando brokers de critpomonedas descentralizados. ¿Qué significa esto? Pues que al igual que en bitcoin y todas las criptomonedas, no existe una figura que supervise y regule el funcionamiento, por lo tanto el gobierno no podrá prohibirlo. ¿Cómo prohíbe un gobierno que se cambien euros por bitcoin sin intermediarios, directamente de persona a persona? Pues imagina esto a gran escala. Este es el futuro del mercado de las cripto.