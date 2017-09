El BCE alerta de que "el bitcoin es una especie de tulipán, un instrumento de especulación"

"Es un instrumento de especulación para aquellos que quieran apostar"

Vitor Constancio, vicepresidente del Banco Central Europeo



El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vitor Constancio, le ha restado importancia al fenómeno bitcoin y ha asegurado que no existe preocupación al respecto. "El bitcoin es como una especie de tulipán", ha destacado. Esta divisa virtual no puede desafiar el control de la entidad monetaria de la zona euro, según el economista portugués. | La división del 'bitcoin' y algunos aprendizajes

Hablando en un panel que incluyó a los holandeses Steven Maijoor, presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y Lex Hoogduin, presidente de LCH Clearnet, el funcionario del BCE hizo en broma un paralelo con una burbuja del siglo 17. | El tulipán que nunca floreció: la primera burbuja especulativa de la historia

"Estoy rodeado por dos ciudadanos holandeses, así que no hay mejor momento para decir que el bitcoin es una especie de tulipán. Es de hecho un instrumento de especulación para aquellos que quieran apostar por algo que puede subir y bajar un 50 o 40% en pocos días, pero realmente no es una moneda, y no lo vemos como una amenaza para la banca central o política monetaria, eso es seguro".

Más advertencias alrededor del globo

De un modo similar opina Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, que advirtió de que el bitcoin "es un fraude". "No es una cosa real", aseguró el banquero durante una conferencia organizada por Barclays. Incluso se atrevió a compararlo con la burbuja de los bulbos de tulipán vivida en el siglo XVII. "Es peor que los tulipanes, no va a terminar bien".

De este modo, el BCE se suma a las advertencias sobre esta divisa como ya lo hicieran desde el Gobierno de Rusia, la Reserva Federal de la India y, sobre todo, desde China, donde se están tomando medidas para poner cerco a la operativa con las divisas virtuales.

El valor del bitcoin ha fluctuado entre 752 dólares y 4.921 dólares este año, mientras que en la sesión presente cotiza alrededor de los 3.500 dólares.

