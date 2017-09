Bitcoin y ether no levantan cabeza: la Reserva Federal de la India pasa al ataque

El bitcoin ha perdido más de 1.000 dólares desde principios de septiembre

Foto: Dreamstime.



Acciones españolas 2€ + 0.04% Más información

¿Crees que el Euro se va a apreciar en los próximos meses? ¡Si crees que sí compra euros, sino véndelos! Opera en Divisas con Self Bank.

¿Quieres operar en el mercado más líquido del mundo? Opera con más de 160 cruces de divisas con la cuenta de CFDs, Divisas y Futuros de Self Bank.

¿Cuándo incrementará la Fed los tipos de interés? ¿Se acelerará el crecimiento en USA? Invierte con divisas en Self Bank.







El bitcoin ha perdido más de 1.500 dólares de valor en lo que va de septiembre. Las malas noticias nunca llegan solas y para el bitcoin no sólo no llegan solas sino que están apareciendo todas en un corto espacio de tiempo. Ahora ha sido la Reserva Federal de la India la que ha reconocido que están estudiando cómo proceder con este nuevo mercado con el que "no se sienten cómodos". ¿Qué es un bitcoin y cómo se minan?

El bitcoin y ether vuelven a teñirse de rojo una jornada más. La criptodivisa más importante del mercado se desploma alrededor de un 15% y cae por debajo de los 3.300 dólares, pocos días después de haber estado luchando por alcanzar los 5.000 dólares. Por otro lado, ether se deja en la presente sesión más de un 12% y cotiza alrededor de los 245 dólares por unidad. El bitcoin acumula ya una caída de casi el 40% desde el uno de septiembre.

Gráfico del precio del bitcoin en dólares. // Fuente: Bloomberg

Prohibición en China

Los golpes para las divisas digitales se han multiplicado en los últimos días. Primero fue el Banco Popular de China (BPC) prohibiendo que las empresas del país realicen colocaciones de criptodivisas para financiarse. Más tarde se filtró que el BPC quería prohibir cualquier operación con estos activos digitales.

También, BTC China, una de los mayores broker online de China, ha anunciado que dejará de realizar operaciones a finales de este mes y que no aceptará nuevos registros de usuarios que pretendan comerciar con bitcoin de forma inmediata, según ha informado Bobby Lee, presidente ejecutivo de la firma.

Poco después saltaron a la palestra el banco central de Rusia declarando que pretendía regular este mercado para reducir las actividades ilegales que esconde, y hace poco más de un día Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, ha advertido de que el bitcoin "es un fraude". "No es una cosa real", aseguró el banquero durante una conferencia organizada por Barclays.

Declaración de la Reserva Federal India

La Reserva Federal de la India (RBI por sus siglas en inglés) ha reconocido que tiene a un grupo de expertos estudiando el funcionamiento de las criptodivisas. Además, un miembro de la ejecutiva de este banco central a reconocido a Reuters que la institución no se siente cómoda con el bitcoin.

Sudarshan Sen, miembro del RBI, ha señalado que mientras que las criptodivisas no estén reguladas y emitidas por el banco central "nosotros no estaremos cómodos con esas divisas". Estas monedas serán de nuestro agrado "cuando el banco central empiece a emitir divisas digitales y no haga falta llevar dinero físico en el bolsillo".

La RBI no se había pronunciado hasta ahora al respecto. No obstante, Sudarshan Sen no ha dejado claro si India pretende emitir su propia divisa digital. Tampoco aclaró si esta institución pretende realizar algún tipo de recomendación al gobierno del país para que tome alguna decisión.

PUBLICIDAD