El bitcoin es un fraude peor que los tulipanes: "No es una cosa real"

Os recuerdo 4 cosas a los paletos que no sabeis nada de Bitcoin:



1) Este hombre a estafado billones en hipotecas basura y lleva pagados billones en multas:



http://www.motherjones.com/politics/2014/01/jpmorgan-jamie-dimon-raise-regulators/



2) Este hombre (y sus amigos banqueros acojonados por que Bitcoin llega para hacer purga de toda esta gentuza) lleva diciendo que bitcoin es una estafa desde hace años, desde entonces el precio a subido %1000, y lo seguira haciendo, ya que bitcoin es imparable. Una vez entiendes su importancia, entiendes este hecho y sencillamente te limitas a comprar todo lo que puedas para que despues en 10 años cuando la gente que compro ahora sea rica, no estes llorando y criticando como siempre por no actuar a tiempo.



https://www.youtube.com/watch?v=i_jgTL6zuik



3) Bitcoin Cash, Segwit2x etc etc, son estafas promovidas por gobiernos y banqueros intentando atacar al Bitcoin. Tal y como vimos con Bitcoin XT, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited... todas fracasaron. Bitcoin los expulsa como si fueran celulas cancerigenas.



No pueden acabar con Bitcoin ni atacando por fuera ni atacando por dentro.



4) Todas las altcoins no tienen nada que hacer contra Bitcoin.



Espabilad, aprended, y comprad, o seguid haciendo el ridiculo comentando por aqui.



En 5 años os quiero ver aqui otra vez a todos los paletazos subnormales que critican a Bitcoin, por que me voy a reir (aun mas).