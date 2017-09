Bitcoin y ether se derrumban en los últimos días ante las amenazas de China y Rusia

Estimado caballero del comentario número #2,



su comentario es fruto de una ignorancia supina en el tema de las criptomonedas/blockchain. Como buen español, está comentando algo de lo que no conoce en absoluto. No voy a entrar en los comentarios que hace hacia mi (búsqueda de pelotazos etc, ya que usted no conoce mis actividades económicas (la mayoría bien lejos de este tema) ya que carece de importancia para el resto de lectores.



Si yo invierto en Bitcoin, Ethereum y un largo etecétera de diversas criptomonedas e ICOs es, como ocurre en cualquier inversión, por sus proyecciones futuras. O al menos las proyecciones futuras que a mi me sugieren las posibles aplicaciones que se me ocurren. Si profundizara un poco en la tecnología Blockchain se daría cuenta de la relevancia que tendrá esta tecnología en el futuro (el mío, el suyo, el de todos) a medio / largo plazo. Es como si le estuvieran presentando en los 90 las primeras empresas de Internet y usted saliera aquí pregonando que "eso de Internet" es sólo para porno, pedófilos, drogas etc y fauna de la misma calaña. Si usted sólo se fija en eso, le recomiendo meditar sobre su capacidad inversora.



Y es que en un futuro no muy lejano casi todo estará basado en Blockchain, le guste o no a usted o a quien sea. Todo será descentralizado. Será un cambio para la humanidad de tal magnitud que a día de hoy le parecería imposible. Y es que TODOS los negocios (y la economía en general) a día de hoy se basan en la confianza. Debemos confiar en tal institución pública, en el banco que intermedia en todas nuestras actividades (compra/venta de acciones, préstamos, ...), en el notario, etc. Y es eso precisamente, LA NECESIDAD DE LA CONFIANZA, lo que ELIMINA la tecnología Blockchain. Simplemente por eso es por lo que Blockchain será un cambio absolutamente disruptivo para la sociedad a 10 años vista.



Resumen: no se centren en las aplicaciones actuales en el mundo de las criptomonedas / blockchain, orienten su visión inversora en las posibilidades de las nuevas aplicaciones a largo plazo.



Un saludo