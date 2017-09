El precio del bitcoin se ha inflado tres veces más rápido que la burbuja tecnológica

Si los Estados no prohíben estas monedas virtuales caerán en un desconcierto económico donde la moneda oficial perdería valor de cambio, al existir la virtual que asume parte de esta función, además al no contribuir por ser monedas de ficción, las naciones quedarían sin medios de financiación para cumplir sus obligaciones con los ciudadanos (salud, educación, pensiones, defensa, etc.). Esto para cualquier país es lo mismo que emitir la emisión de moneda falsa, ya que se crean sin control alguno y si no la prohíben y persiguen podrían llegar a provocar la quiebra del Estado.