Cerco al bitcoin: Rusia anuncia que regulará el mercado de las divisas digitales

Yo compre bitcoins a $600 (a $4500 ahora) y ethers a $10 (ahora a $400) hace un año y he multiplicado mi inversión por 6 o 7 porque me asuste en algun momemto (sino seria mayor). Durante el camino ha habido correcciones de mas del 50%... o sea que me rio de una bajada del 5%.



Un 10% de vuestra cartera en criptomonedas no es descabellado, pero siempre tener claro que lo podeis perder todo.