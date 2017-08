Comprar y vender bitcoin, tan fácil como usar Facebook o WhatsApp

Una moneda de un país esta respaldada por la riqueza de ese país, sus recursos, su industria...pero el que colecciona bitcoins me cuerda el coleccionista de sellos, que creía que tenía una fortuna en sellos exclusivos y de buenas a primeras se dio cuenta de que no tenía nada.



Que yo sepa, el bitcoin no tiene detrás ninguna riqueza material o inmaterial que lo respalde. Su valor es el de coleccionista y parece que sube porque , al parecer, hay demanda. Pero , ¿hasta cuando?



Si no es así , que alguien me lo aclare.