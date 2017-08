La fortaleza del euro amenaza con destrozar los planes de Mario Draghi y el BCE

Estoy de acuerdo: la deflación realmente, no se ha ido ni,a medio plazo, se irá ¿por qué?



Fundamentalmente, por la aparición del fraking, lo que llevó a un incremento de la oferta de crudo en el mercado, y a la continua evolución de las técnicas de extracción, de modo que el break even de este tipo de explotaciones se sitúa para el 70% de las más eficientes en un promedio en torno a los 45$ barril del tipo West Texas.



Simultáneamente, se ha producido la irrupción de las energías renovables a gran escala, al alcanzar niveles de eficiencia que las hacen plenamente competitivas con las fuentes convencionales a la vez que dotan a los paises consumidores de mayor autonomía política respecto de los productores de crudo. Dichas nuevas fuentes de energía, absorben, en la práctica, por si solas, todo el aumento del consumo.



Por si fuera poco lo anterior, en los próximos 5 años veremos los inicios de un proceso imparable de sustitución en el transporte de los combustibles fósiles por las baterías eléctricas. En cuanto empiece a verse el calado de lo que ello supone, el precio del petróleo y del gas, se despeñará, literalmente: nadie querrá quedarse con su petróleo sin vender.



A ello se suma la poderosa influencia de la globalización e internet que son, por si mismas, gigantescas fuerzas deflactoras, al suprimir intermediarios y disminuir márgenes.



En el futuro próximo, el panorama no es más optimista: la irrupción de la IA con el Big Data y la Robótica harán que el factor trabajo cada vez sea más irrelevante.



Todo lo que vemos en el horizonte cercano es crecimiento moderado y estabilidad de precios con ligeras oscilaciones (más a la baja que al alza).



Por si fuera poco, Draghi que quería ir poco a poco abandonar la compra de bonos, se da cuenta, que si lo hace el cambio €/$ se va a las nubes, restando competitividad a las empresas europeas y acentuando, a la larga, aún más la deflación.