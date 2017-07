Fallo de seguridad crítico en ether: robo por valor de 26 millones y hundimiento de la criptodivisa

Ethereum es una criptomoneda mucho más ambiciosa que Bitcoin en cuanto a objetivos pero al mismo tiempo mucho más complicada. Por mucho que la especulación haga subir su valor todavía está en fase alfa. Basta ver que los smart-contracts se generan con la versión 0.4, es decir que no ha alcanzado una versión estable 1.0.



Por otro lado este fallo de seguirdad no se ha producido en la criptomoneda sino en una aplicación "wallet".



Guardar el wallet de forma segura es con diferencia el mayor escollo que tienen que salvar las criptomonedas. Puedo estar años y años ganando ethers y bitcoins, tener el equivalente a millones y millones de dólares, pero como alguien por medio de un virus/engaño/fallo de seguridad o descuido me robe mi clave privada, lo pierdo todo-todito-todo y me convierto en el Blesa del bitcoin.