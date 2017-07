¿Puede llegar el Bitcoin a los 5.000 dólares en los próximos meses?

Preparense los cinturones que vienen las curvas!



La reserva federal anuncia que vendera bonos a saco! lo que se traduce como una huida mundial de la deuda publica de los EEUU. las bolsas caerán en picado y los banco sin dinero para recomprarlas solo les quedara una opción: refugiarse en los metales fisicos con, los cuales no se pueden usar como moneda de cambio , o las criptomonedas. Esto ira ocurriendo progresivamente durante los proximos dos meses. Despues los precios de las criptos se dispararán, millones pensarán que ya estan muy caras pero no se dejen engañar, seguiran subiendo como las espuma de champan recien desencorchado. Aprovechen ahora, no sean necios. No todas son recomendables, la mayoría desapareceran, las unicas que veo clarisimas son litcoin, ripple y si solucionan el tamaño de bloques, bitcoin. litecoin supera´ra en valor a bitcoin en algún momento no muy lejano. Adios!