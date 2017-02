El euro cae más de un 0,7% frente al dólar y toca mínimos de principios de enero

El euro cae hasta los 1,0537 dólares por unidad

"Las presiones bajistas sobre el euro se pueden incrementar poco a poco"

Foto de Getty

El euro está cayendo alrededor de un 0,7% frente al dólar, lo que está llevando a la divisa única por debajo de los 1,054 dólares por unidad, su nivel más bajo desde el 6 de enero de este año. La divergencias del ciclo económico entre Europa y EEUU están acercando al euro hasta la paridad, una tendencia que podría intensificarse si la Reserva Federal acelera el endurecimiento de su política monetaria. | Yellen asegura que la subida de tipos está muy cerca.

El discurso de varios miembros importantes de la Fed dejan entrever que la próxima subida de tipos está cerca, quizá la reunión de marzo sea la cita elegida para elevar los tipos de intervención 25 puntos básicos más hasta el rango del 0,75 y el 1%.

Ayer, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, aseguró que se sentiría cómoda con una subida de los tipos de interés dado el momento actual de la economía estadounidense. En un discurso en Singapur, Mester, aseguró que la economía está creciendo bajo una "base sólida".

Un dólar fuerte y un euro débil

El índice dólar, que pondera los seis principales cruces de divisas del billete verde, sube en la sesión presente un 0,55% y supera los 101 puntos, tocando su nivel más alto desde el 12 de enero. | Esta vez sí, la paridad entre el euro y el dólar está condenada a llegar

Neil Mellor, estratega de Bank of New York Mellon, explica a Reuters que "el dólar está avanzando de forma sólida, aunque en esta sala de trading no todos piensan lo mismo", destaca este analista. Las promesas de Donald Trump pueden cambiarlo todo en un corto periodo de tiempo, y aunque los fundamentales del dólar sean sólidos, el presidente de EEUU ya señaló que no le gusta la fortaleza del billete verde.

Cruce euro/dólar. Fuente, Bloomberg

Por otro lado, aunque la futura tendencia del dólar sea una incógnita, lo que si que está claro es que la política monetaria del Banco Central Europeo y el auge populista en Europa no van a ayudar al euro en su cruce contra el billete verde. | Alemania reconoce que tiene un problema con el euro

Ayako Sera, estratega de Sumitomo Mitsui Trust Bank, asegura que "todo el mundo ha aprendido las lecciones de las grandes sorpresas del año pasado. El euro podría enfrentarse a nuevas presiones a medida que se van acercando las elecciones en el Viejo Continente".

PUBLICIDAD