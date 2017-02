Alemania reconoce que "tiene un problema con el valor del euro"

16 EUROPEISTA: tu de economía sabes tanto que no te has enterado que cuando se introdujo el euro europa iba bien y Alemania iba mal, tras años manipulando a su necesidad e interes la moneda ahora europa va mal y Alemania medio bien, y digo medio bien porque todo el mundo sabe como está la banca alemana, por qué crees que la Merkel impide que se le sometan a los mismos controles que a los bancos del resto de europa, para no darnos envidia? para no humillarnos?



Otra cosa es la trasmisión a la población de liderazgo, de un proyecto, de ilusión ... nada de nada.



Eres de los que aún piensan que el Brexit ha sido una casualidad porque ganaron solo por un par de puntos. Te ha caido el Big Ben encima y no te enteras.



La desmotivación del ciudadano de europa cuando no el hartazgo de sus carísimas instituciones, de su lentitud, la decepción al ver pasivamente la sustitución de la población europea por otra de todo tipo de origen, creencias, cultura (o incultura), tenemos que asistir impasibles a la limpieza étnica de los nuestros ¡¡¡ porque lo manda Bruselas !!! (o sea la Merkel) pues si tú lo quieres, yo no. Yo se muy bien quien es la Merkel y su papá de doble nacionalidad alemana - israelí. No hay que ser el hombre del tiempo para saber por donde te da el viento.