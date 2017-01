El peso se hunde después de que Ford haya cancelado un proyecto de 1.500 millones en México

Ahora los especuladores harán desplomarse el peso y a continuación Toyota, Renault, Mercedes, Volkswagen, etc, etc pondrán sus fábricas en México. Ford se irá a tomar por culo y Trump tan campante diciendo tonterías en tv que es lo que sabe hacer. La globalización no la impone nadie. Se impone sola en el momento en que la tecnología permite fabricar cada pieza de un coche en un continente distinto y ensamblados en otro.