Rosario Piazza: El futuro de la gestión de compras en las empresas

Mejorar la competitividad e implementar tecnologías eficientes en la función de compras, son tan sólo algunos de los valores demandados por las empresas procedentes de cualquier tipo de sector que, en la actualidad, se encuentran inmersas en un proceso de digitalización intenso.

Sin embargo, considero que éste es tan solo un paso previo hacia la verdadera transformación digital en el que las compañías incorporarán nuevas tecnologías como RPA (Robotic Process Automation) y/o blockchain.

En lo referente a la apuesta que marcará tendencia en el futuro de las compras, cabe resaltar:

- La trazabilidad y transparencia inherente a los procesos de contratación, así como la gestión de riesgos con proveedores.

- La externalización de áreas no estratégicas de la función de compras.

- La transformación digital a través del uso de nuevas tecnologías como el blockchain o RPA.

Fullstep lleva ya más de 20 años ayudando a sus clientes a optimizar la función de compras alcanzando, además, altos ratios de excelencia en la gestión de cada proyecto. Así, y a través de un modelo basado en el posicionamiento estratégico del departamento de compras dentro de la empresa, trabaja de la mano de sus clientes en la creación de una organización y estructura basadas en la especialización de cada área, en la implementación de procesos colaborativos que redundan en agilidad y eficiencia y en un sistema de gestión que, sin duda, permite el incremento de productividad.

En este sentido, Fullstep es la empresa pionera en nuestro país en digitalizar las áreas de compras de sus clientes a través de una plataforma propia que es capaz de abarcar toda la cadena de valor de las áreas de: Compras -solicitudes, negociación-, Proveedores -información, calidad, nivel de servicio, gestión de riesgos-, Contratos -gestión y seguimiento-, Aprovisionamiento -pedidos, catálogo, facturas-, Análisis y Optimización -análisis del gasto, presupuesto, planes de compras- y Colaboración.

La plataforma Fullstep proporciona visibilidad y control sobre toda la actividad con los proveedores, lo que redunda en una minimización de riesgos, al permitir identificar y corregir errores de manera rápida y fiable, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, esta herramienta ayuda a aumentar de manera notable los ratios de eficiencia al reducir los tiempos invertidos en los procedimientos, suponiendo además un importante potencial de mejora competitiva para las empresas, a través de las oportunidades de ahorro que se generan.

Sin embargo, y avanzando al mismo ritmo que exige el mercado, es hora de dar un paso más allá para ofrecer soluciones acordes a los tiempos actuales. De esta manera, e íntimamente vinculado a los valores de transparencia y trazabilidad, trabajamos en profundidad el área de reducción de riesgos: riesgos en proveedores clave, riesgos técnicos o riesgos reputacionales. Nuestras empresas tienen que establecer sistemas de control en aquellas compras que nos pueden llevar a la paralización de la cadena de producción por la carencia de algún componente, o a sufrir una importante caída de ventas por la mala praxis de algún proveedor.

Centrémonos en la externalización de áreas no estratégicas de la función de compras. ¿Qué sentido tiene que personal altamente cualificado realice tareas administrativas relacionadas con la comprobación y emisión de pedidos, seguimiento de los contratos, etc? Cada vez más empresas en nuestro país entienden que no es razonable ni sostenible, y avanzamos rápido hacia un proceso de outsourcing, de externalización de áreas no estratégicas. Nuestra compañía ya presta este servicio a varias empresas del Ibex 35, y la tendencia es de gran crecimiento en esta área.

Vamos a atrevernos a lanzar una mirada al mañana. ¿Cuál va a ser el futuro de las compras? ¿Qué papel jugará la inteligencia artificial? ¿Y el blockchain? Nuestros equipos dedican mucho tiempo y esfuerzo en analizar el futuro inmediato de la función de compras, y entendemos que estas tecnologías van a impactar de manera radical en la relación de las empresas con sus proveedores, clientes, banca o con las administraciones públicas. En este sentido los departamentos de compras deberían empezar a plantearse cómo incorporar esta tecnología a sus procesos.

Estamos firmemente convencidos del protagonismo que va a adquirir esta nueva tecnología que permitirá gestionar bloques de información ordenados y conectados, con tecnologías de seguridad y criptográficas para garantizar su integridad. Con toda seguridad este será el gran reto de las empresas para maximizar la eficiencia y optimizar costes.

No cabe duda de que la implementación de todas estas herramientas garantizará la propiedad y la integridad de las transacciones de cualquier empresa. Este aspecto, que hasta el momento requería de un intermediario central que actuaba de árbitro de confianza, se va a simplificar de manera radical.

Por todo ello, desde Fullstep ya estamos trabajando en estas áreas de conocimiento para poder seguir aportando valor añadido a nuestros clientes en un futuro más próximo de lo que podamos llegar a imaginar. Pero sin duda, si algo nos avala es la confianza que han depositado en nosotros empresas que lideran sus respectivos sectores -banca, seguros, alimentación, etc.- en los 35 países en los que en la actualidad operamos.

Es precisamente éste el principal activo de Fullstep, compañía que se ha convertido en el partner idóneo para la automatización y control del ciclo completo de gasto. En definitiva, trabajamos con la filosofía y el objetivo de ser reconocidos como la empresa referente en el desarrollo e implantación de soluciones innovadoras en la función de compras.