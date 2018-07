Mercadona y Lidl dan la 'puntilla' a Dia que corrige un 5% y pierde el nivel de los 2 euros

Las acciones de Dia se hunden un 5% en bolsa y pierden el nivel de los 2 euros por acción. Tras anunciar una caída del beneficio del 88% la semana pasada, hoy se han dado a conocer nuevos datos sobre cuota de mercado en España en los que esta cadena es la más castigada.

De este modo, Dia se encuentra muy cerca de los mínimos históricos que se sitúan en la zona de los 1,83 euros si no se tiene en cuenta el dividendo. Los expertos del portal de inversión de elEconomista destacan que hay motivos para plantear la formación de un suelo: "No me sorprendería que formara un rebote desde el entorno de precios en el que se encuentra, los 1,95 o 1,80 euros, pero el riesgo de que siga cayendo es muy elevado". | 20 respuestas clave sobre bolsa

"Si mantiene buscando un rebote debería de asumir un stop bajo los 1,80 euros que aún podría ir a tocar y si en próximas semanas forma un rebote me plantearía buscar los 2,40 euros para cerrar. Pero me gustaría insistir en que venda sin dudar si a cierre de una sesión pierde los 1,80 euros, que es el nivel que en ningún caso debe ya de ceder para mantener sus opciones de reestructuración alcista. Por debajo podríamos ver caídas hacia menos de 1 euro, por lo que se debe de ser consciente del riesgo", afirma Carlos Almarza, experto de Ecotrader.

Pérdida de cuota de mercado

Más allá del análisis técnico, la situación para Dia es muy compleja dentro de su principal mercado. Mercadona sigue reforzando su liderazgo al frente de la distribución española ante el empuje de Lidl, que vuelve a liderar los crecimientos en el sector durante el segundo trimestre del año, mientras que Dia cede un punto de cuota de mercado en el último ejercicio, según los paneles de consumo Kantar Worldpanel.

En concreto, la firma de Juan Roig ganó 0,6 puntos de cuota respecto al segundo trimestre de 2017 y capta ya un 24,9% del gasto en productos de gran consumo realizado por los hogares españoles. Así, la enseña mantiene su buena línea, si bien en el primer trimestre ganó 1,4 puntos de cuota, y según avanzan los meses ha ido suavizando este incremento.

Por su parte, Carrefour cede 0,2 puntos de cuota en el segundo trimestre del año y se consolida en el segundo puesto con un 8,3% del mercado. La consultora señala que el efecto de la compra de hipermercados que le permitía crecer en 2017 se ha frenado, y aunque sus modelos 'online' y de proximidad avanzan positivamente, la cadena gala sigue sufriendo la caída estructural del formato hipermercado en España, donde mantiene su principal negocio.

Caída en picado de la cuota

Respecto al Grupo Dia, su cuota de mercado se sitúa en un 7,6%, un punto menos que hace un año, debido a la caída de su formato más clásico, que destacaba por tener presencia en cada barrio o pueblo, y que sigue sufriendo el aumento generalizado de aperturas en el parque español de nuevos tipos de tienda.

Además, uno de los grandes nichos de Dia está en peligro ante el fuerte crecimiento de Carrefour Express o Supercor Express, que están llegando a los barrios y pueblos donde antes sólo llegaban Dia o pequeños supermercados regionales. Las expectativas hoy no son buenas y los inversores están cotizando un futuro que como mínimo parece turbulento.

Sin embargo, la cadena de supermercados ve cómo sus otros modelos de negocio registran buenos crecimientos en 'online', se consolida el formato de La Plaza y apuesta por el lanzamiento de Dia & Go.

Por su parte, Eroski mantiene su cuota del 5,5% en el segundo trimestre, frenando las caídas que venía sufriendo en los últimos años y dando por finalizado el ciclo de ventas de activos por parte de la cadena, mientras que el Grupo Auchan (Alcampo) conserva el 3,4% de cuota de los últimos periodos, ligeramente por debajo de sus resultados de 2017.

Por último, Lidl sigue siendo la cadena que lidera los crecimientos en la distribución española, traduciéndose en 0,6 puntos de cuota adicionales, lo que le permite recibir ya el 4,9% del gasto de los hogares, su récord en el mercado español hasta la fecha.

El director de 'retail' de Iberia de Kantar Worldpanel, Florencio García, ha destacado que entre los grandes distribuidores en España "solo dos logran ganar presencia". "Esto nos habla de un mercado donde la competencia no se reduce a los principales grupos. Así, vemos como tanto el canal 'online', como los supermercados regionales, continúan la línea de los dos últimos años y logran buenos crecimientos, reforzando sus posiciones en el mercado español de cara al segundo semestre", han indicado.

Unos resultados duros para Dia

El consejero delegado de Dia, Ricardo Currás, reconoció que los seis primeros meses del año "habían sido el periodo más duro para el grupo desde que salió a bolsa", pues las ventas comparables de Iberia "fueron más débiles de lo esperado" y los márgenes se vieron impactados por la finalización de las alianzas de compras con Eroski y la portuguesa Intermarché.

El grupo registró en el primer semestre del año unas ventas brutas bajo enseña de 4.600 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,2% respecto al mismo periodo de 2017 por el efecto divisa. En moneda local, las ventas brutas crecieron un 1,4% en el semestre.

Las ventas brutas bajo enseña en Iberia retrocedieron un 3%, hasta los 3.084,8 millones de euros. De esta cantidad, 2.689,6 millones correspondieron a España, donde las ventas retrocedieron un 2,9%, mientras que en Portugal facturó 395,2 millones, un 3,3% menos. Los expertos, además, son exigentes y piden que las ventas crezcan un 3% anual en su nuevo plan.