Walmart sufre un boicot por vender ropa de bebé que pide echar a Trump del Gobierno

La polarización política de la sociedad estadounidense mueve a millones de personas a convertirse en activistas políticos en cuanto su visión es atacada. Mientras el movimiento anti-Trump ha promovido boicotear a los establecimientos que ponen a la venta la ropa de la 'Primera Hija', Ivanka, ahora es Walmart quien sufre las represalias desde el otro lado del espectro político.

El tuitero Ryan Fournier lanzaba el 2 de julio un mensaje en la red social en la que preguntaba a la compañía por qué vende ropa de bebé con el mensaje "Impeach 45", una alusión a la destitución del presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump.

El mensaje se viralizó rápidamente - el autor del tuit es presidente de la agrupación Estudiantes por Trump - y superó los 8.000 'Me gusta' y los 7.100 retuits.

Los fieles del presidente estadounidense iniciaron una campaña contra Walmart en respuesta a la venta de estos productos con la etiqueta #boycottWalmart, que se ha convertido en uno de los temas más comentados en Twitter con más de 21.000 tuits. Todo ello a pesar de que la compañía vende también productos de apoyo a Trump.

Pese a todo, los inversores no se han tomado demasiado en serio este boicot, ya que la cotización en bolsa de Walmart cerró subiendo un 0,54% en la jornada bursátil del martes, más corta de lo habitual al ser víspera de la fiesta nacional estadounidense.

.@walmart why are you selling Impeach 45 baby clothes on your website?????



What kind of message are you trying to send? https://t.co/PwI4nCVAZx