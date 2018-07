La Guardia Civil investiga a Comapa, el proveedor de jamones de Carrefour

Comapa, el proveedor de jamones de Carrefour está en el ojo del huracán. Según han confirmado distintas fuentes, la Guardia Civil está investigando la distribución de forma fraudulenta, sin los oportunos controles de calidad y trazabilidad de una de las marcas de la compañía, Oro de la Ermita, que podría haber sido utilizada sin la autorización de la compañía.

La semana pasada la Agencia de Seguridad Alimentaria activó la alerta sanitaria sobre esta enseña, que, según admiten desde Comapa, se distribuye en exclusiva en Carrefour. La empresa asegura que cumple con todos los requisitos legales de trazabilidad, pero desde Carrefour se procedió el pasado viernes a la retirada de cientos de jamones y Sanidad ha activado la alerta de seguridad alimentaria ante el presunto farude.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico confirman que la empresa está bajo sospecha desde hace más de un año tras haber sacado al mercado jamones, supuestamente ibéricos, por menos de 80 euros la unidad.

"Se podría haber estado vendiendo jamón ibérico cuando en realidad no lo es y, sobre todo, producto caducado", aseguran las fuentes consultadas. Sanidad insiste, no obstante, en que "en el marco de la gestión de la alerta alimentaria las autoridades competentes de las comunidades autónomas continúan realizando las investigaciones oportunas para tratar de determinar los productos implicados y clarificar la situación de los mismos, evitando de este modo implicar productos que con la misma marca pudieran haber sido comercializados legalmente y en cumplimiento de la normativa vigente". La Guardia Civil está investigando, en concreto, una trama de más de 30 empresas que habrían creado una red para reetiquetar de forma fraudulenta productos ibéricos, lo que ha obligado ya a la retirada de más de 400 toneladas de productos por incumplir las mínimas condiciones sanitarias. La causa está siendo instruida ahora por los juzgados de Alcira (Valencia) y Fregenal de la Sierra (Badajoz) y no se descarta que en los próximos días pudieran ser llamados a declarar directivos de Comapa. Sanidad mantiene que tras el desmantelamiento de una nave en Valencia se detectó la "existencia de un posible riesgo para la salud pública".

Tesco y Carrefour se alían para realizar compras de forma conjunta, mejorar su competitividad y reforzar vínculos con proveedores

El grupo francés Carrefour y el británico Tesco, líderes de la distribución en sus respectivos mercados domésticos, anunciaron el lunes un acuerdo de largo plazo con proveedores para hacer compras en común. El acuerdo, que debe quedar finalizado en un plazo de dos meses, estará regido por ciclos operativos de tres años, según explicaron las dos compañías en un comunicado conjunto. También cubrirá "las relaciones estratégicas con los proveedores, así como la compra en común de productos de marca propia" y de otros bienes. El objetivo declarado es "mejorar el aprovisionamiento y la calidad de los productos a precios todavía más bajos en beneficio de los clientes" e incrementar así la competitividad de las dos marcas. También reforzar los vínculos con los proveedores "abriéndoles nuevas oportunidades". Tras el acuerdo, tanto Carrefour como Tesco puntualizaron, sin embargo, que cada una seguirá trabajando por su parte con sus propios productores locales y nacionales.