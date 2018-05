JAB Holding compra la cafetería británica Pret A Manger por 1.700 millones

Nuevo capítulo en la guerra por convertirse en el rey del café a nivel mundial. JAB Holding ha comprado la cadena de cafeterías Pret A Manger por 1.500 millones de libras (1.700 millones de euros).

JAB, propiedad de la familia alemana Reimann, aunque con base en Luxemburgo, anunció el martes el principio de acuerdo con el fondo privado Bridgepoint, propietario de Pret A Manger desde 2008, cuando la adquirió por 350 millones. El año pasado logró ingresar 879 millones de libras (1.000 millones de euros), y suma nueve años consecutivos de crecimiento de las ventas.

Se trata de una de las operaciones más grandes llevadas a cabo por JAB Holding fuera de Estados Unidos, aunque Pret A Manger dispone de algunos de sus locales en la costa este del país norteamericano. El grueso de sus establecimientos se encuentra en Reino Unido, aunque también disponen de algunos en Francia y China. Este año abrirá su primer local en Berlín (Alemania).

El producto estrella de la cadena, fundada en Londres en 1983, son los sandwiches y las ensaladas, hechas siempre en el día y con productos naturales y orgánicos. Cuando se expandió por EEUU también incluyó entre su oferta sopas y otros platos calientes, como las lentejas. La compañía presume de que dona a albergues para personas con pocos recursos la comida que no vende cada día.

El CEO de Pret A Manger, Clive Schlee, aseguró a través de su cuenta de Twitter que dará un bono de 1.000 libras (unos 1.150 euros) para cada uno de los 12.000 trabajadores de la compañía cuando se concrete la compra. "Todos creemos que JAB será un excelente propietario de Pret A Manger", aseguró Schlee en un comunicado.

Today is a big day for @Pret. As we welcome JAB, we'll be thanking the people who really matter by giving each of our 12,000 employees £1,000 when the deal completes